«Nur ein Walliser kann sich das erlauben»

Wein, Uhren, Naturfotografie

Alles Gründe also, auch mal anzustossen! Genuss spielt eine grosse Rolle in Meillards Leben. Nicht nur, aber auch beim Essen und Trinken. «Wir sind im Winter monatelang unterwegs, können nicht wählen, was wir essen.» Alles sei auf Leistung ausgerichtet. «Wenn ich zu Hause bin, liebe ich es, mir selber zu kochen und eine Flasche Wein mit Freunden zu teilen.»



In seinem Haus in Hérémence hat er einen ordentlichen Weinkeller angelegt. Meillard ist ein Vorzeigeathlet: gewissenhaft, fleissig, ehrgeizig. «Das Skifahren ist für mich ebenfalls Genuss. Natürlich habe ich Tage, an denen ich lieber im Bett bleiben würde, statt ein strenges Krafttraining zu absolvieren. Aber alles, was ich mache, dient meiner grossen Leidenschaft.»