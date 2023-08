Camille Losserand braucht das Wasser wie die Luft zum Atmen. «Das Wasser fehlt mir ultraschnell. Nach einigen Tagen an Land verlangt mein Körper regelrecht danach.» Die Waadtländerin besucht gerade ihre Familie in Lausanne, gemeinsam sind sie auf der Suche nach Sponsoren und Partnern für Camilles Leidenschaft. Im Juni hat sie an den Big Air World Championships der Kitesurfer den Weltmeistertitel errungen. Er reiht sich ein in erste Plätze bei den Junioren, schweiz- und europaweit. Mit grossem Spektakel hatte sich Camille vor die Favoritinnen des Turniers gesetzt. «Ich wagte einen Sprung, den ich noch nie geprobt hatte», erzählt sie mit Schalk in den Augen. Und nicht nur das: Noch nie hat sich eine Frau an den im Fachjargon genannten «frontroll rodeo contraloop» getraut. Wie der aussieht? Vom Kite in die Höhe gezogen, presst die Athletin das Board gegen den Körper und macht eine 360-Grad-Drehung. Während des Finals habe sie ihr Coach Fabio Ingrosso gedrängt, den Sprung zu versuchen. «Ich hatte ihn im Kopf gut visualisiert. Und es klappte einfach», resümiert Camille. Mit den anderen perfekten Sprüngen reichte es ihr dann, als Siegerin aus dem Wasser zu steigen.