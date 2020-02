Ich fühle mich dann wie das Duracell-Häsli, dem irgendwann der Pfuus ausgeht. Oft denke ich daran, dass ich seit über 60 Tagen auf See bin. In solchen Momenten sitze ich einfach noch etwas auf Deck, schaue der Kraft der drei Meter hohen Wellen zu und freue mich auf meine baldige Ankunft. Nur noch

ein paar hundert Meilen! In der Kabine berechne ich dann, wie viele Meilen pro Tag ich noch rudern muss. Dann schlafe ich zufrieden ein und träume von der gloriosen Ankunft nächste Woche. Ihr könnt mir auf Social Media unter @theswiss1s folgen.