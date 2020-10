Weiter wurde «Cry Wolf» aus Dänemark als beste Serie ausgezeichnet und der Preis der Kinderjury ging an «The Club of Ugly Children». Den Publikumspreis wiederum ging in die Schweiz: Karin Heberlein vermochte mit ihrem Spielfilm «Sami, Joe und ich» die Zuschauerinnen und Zuschauer am meisten zu überzeugen.