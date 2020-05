Am Freitagabend steht Oceana Galmarini nach der Premiere gleich zum zweiten Mal en suite vor der Kamera. Obschon sie mit ihrem Debüt zufrieden ist, gebe es vieles, an dem sie arbeiten möchte. «Man kann Moderationen immer noch besser schreiben, sie noch besser rüberbringen», ist sie überzeugt. «Ich bin ja noch am Anfang und ich feile gerne an den Details.»