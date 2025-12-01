Odermatt, Meillard und von Allmen haben Olympia im Visier

Sie lachen, frotzeln, klopfen Sprüche. «Wollt ihr mir auf den Schoss sitzen?», scherzt «Odi», als der Fotograf das Trio bittet, näher zusammenzurücken. Die drei sind Weltmeister und die Stars des Schweizer Männer-Skiteams: Marco Odermatt (28) holte bei der WM im Februar in Saalbach (Ö) den Titel im Super-G, Franjo von Allmen (24) den in der Abfahrt und Loïc Meillard (28) den im Slalom. Von Allmen und Meillard krönten sich als Duo zudem zu den ersten Weltmeistern überhaupt in der Team-Kombination. Die Titel bleiben für immer: an der Trophäenwand, in den Köpfen – und vor allem in den Herzen. In der neuen Saison beginnt nun aber alles wieder bei null. Und als Saisonhöhepunkt warten im Februar die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026.