Odermatt zeigt sich zum ersten Mal mit seiner Freundin

Er ist mit einem Paukenschlag in die neue Weltcup-Saison gestartet: Mit dem Riesenslalom-Sieg in Sölden hat Marco Odermatt, 24, dort weitergemacht, wo er letzten Winter aufgehört hatte: auf der Erfolgsspur. Auf dieser fährt er munter weiter, gewann am Samstag auch den zweiten Riesenslalom der Saison in Val d'Isère, nachdem er auch schon im Super-G einen Sieg und einen weiteren Podestplatz eingeheimst hatte.