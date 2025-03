Odis Welt, wie sie ihm gefällt

Matura: Seinen Schulabschluss hat Marco Odermatt neben dem Spitzensport gemacht – sogar mit einer Auszeichnung. Dafür ist er dankbar. Die Matura ist ihm wichtig, da die Skisportkarriere von heute auf morgen vorbei sein kann. Im Moment hat Odi keine Pläne zu studieren. Es gäbe aber vieles, was ihn reizen würde.



Nidwalden ist Odermatts Heimat, die ihm viel bedeutet. Hier sind seine Wurzeln, seine Familie, seine Freunde. Würde er woanders leben, würde ihm das alles fehlen. Deshalb hat er sich dort nun mit Stella in einer eigenen Wohnung eingerichtet.



Odermatt: Am meisten mag Odi an sich selbst, «dass ich mir diese Frage noch gar nie gestellt habe». (Lacht.) «Und nerven tut mich nichts, es würde ja heissen, dass ich nicht dank- bar bin für das, was mir auf den Lebensweg mitgegeben wurde.»



Party hard, lautet Odis Motto, wenn es etwas zu feiern gibt. Er feiert nicht mit angezogener Handbremse. Entweder Party oder nicht. Und er kann auch zu gelegentlichen Feiern stehen. Am liebsten zieht er mit seinen Teamkollegen oder mit privaten Freunden los.



Quark, Weggli oder Spiegeleier am Frühstücksbuffet – Odi ists egal. Er isst, worauf er gerade Lust hat. Wichtig ist ihm, dass er sich am Morgen gut verpflegen kann, denn die Tage sind lang, es ist kalt und der Energieverbrauch hoch.



Rasierte Haare: Am Anfang war die neue Frisur gewöhnungsbedürftig. Seither nähert sie sich Millimeter für Millimeter dem Ursprungszustand. Der Vorteil: Die Haare sind immer sofort trocken.