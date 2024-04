Baschi, eigentlich wohnen Sie ja mittlerweile in Zürich und sind schon fast 20 Jahre nicht mehr in Gelterkinden. Wieso wollen Sie trotzdem hier feiern?

Dass wir das Jubiläumskonzert hier machen, war schon lange klar. Ich bin sehr verwurzelt mit meiner Heimat, meine Familie lebt noch immer hier. Meine Eltern haben am Dorfplatz einen Coiffeur-Salon geführt. Dass wir das Fest hier machen, ist also eine sehr emotionale Geschichte für mich. Natürlich stand ich schon vor grösseren Mengen als hier, aber mit diesem Ort verbinde ich so viel. Das Konzert ist ein Dank von mir an die Bevölkerung für die jahrelange Unterstützung.