Hätten Sie sich als kleines Mädchen erträumt, einmal eine TV-Show vor Hunderten Millionen von TV-Zuschauern zu moderieren?

Natürlich nicht! Als kleines Mädchen besuchte ich in der Schweiz die Bezirksschule und träumte davon, Dolmetscherin zu werden. In Italien kam ich dann in eine ganz andere Welt von Musik, Glamour, Mode und Fernsehen. Diese war in meiner Kinderperspektive nie präsent. Trotzdem ist für mich mit der Moderation des ESC ein Traum wahr geworden.