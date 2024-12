«Ohne Protokoll droht Chaos»

Was fasziniert Sie an Ihrer Rolle?

Obwohl man nicht für den Inhalt zuständig ist, ist man sehr nahe dran an dem, was auf der diplomatischen Ebene geschieht. Das finde ich spannend. So ein Job ist vielleicht nicht jedermanns Sache, man muss schon einen ausgeprägten Sinn fürs Organisatorische und die Symbolik des Staates haben. Mir sind diese Dinge wichtig. Gerade in Zeiten, wo der Populismus auf dem Vormarsch ist und Institutionen infrage gestellt werden.