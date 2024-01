«Ohne uns wäre das WEF nicht möglich»

Was ist aus Ihrer Sicht die besondere Charakteristik des Kriegs in der Ukraine?

Es läuft dort eine Art von Krieg, die man im Westen schon fast vergessen hat: Die Soldaten kämpfen in Gräben. Darin sind die Ukrainer unterdessen Spezialisten, die ihr Wissen an den Westen weitergeben können. Ausserdem haben sie eine grosse Innovationskraft, zum Beispiel in der Informatik oder bei den Drohnen. Eine Zeit lang waren sie dem Angreifer immer einen Schritt voraus.