Olivier Borer und sein Partner werden Eltern

Leihmutter soll präsent bleiben

Dieser sei dann «mega schräg» gewesen, weil die Familie so wichtig ist für das Paar, man sich gleichzeitig aber nicht kannte. «Trotzdem sind wir uns sofort um den Hals gefallen», erzählt Borer. Zusammen mit seinem Mann verbrachte er schliesslich fünf Tage mit der Familie der Leihmutter in einem Ferienhaus. In dieser Zeit seien viele Fragen geklärt worden, die sie nicht elektronisch klären wollten.