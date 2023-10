Zugleich ist sie in der Qualifikationsphase für die Olympischen Spiele, welche 2024 ebenfalls in Frankreichs Metropole stattfinden. Breaking, so der offizielle Name, ist dort neue Disziplin. «Anfangs war ich skeptisch, weil Breaking für mich eine Kunstform ist, die sich nicht leicht in ein Bewertungsschema pressen lässt. Olympia gibt uns aber neue Möglichkeiten und hat mich sehr motiviert.»