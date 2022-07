Olympiasieger Ryan Regez total verliebt

Der Urlaub ist nach einem Achterbahn-Jahr verdient: enttäuschende Resultate, die verletzte Schulter, Corona, Zweifel. «Der Misthaufen wurde immer grösser. Ich war psychisch blockiert», erinnert sich Regez an 2021. Dann die Wende um Weihnachten: Zwei 20-minütige Telefongespräche mit dem Mentaltrainer und dem Sportpsychologen lösten den Knopf im Kopf. «Das hätte ich viel früher machen sollen», sagt er. Die Rennen in Italien liefen dann super. «Auf dem Skilift zum Final kamen mir die Tränen, weil ich mir endlich sagte: ‹Du darfst gewinnen. Du bist gut genug!›» Dass er darauf in China die Goldmedaille und schliesslich noch den Gesamtweltcup holte, ist für den Spitzensportler aus Wengen aber immer noch surreal: «Manchmal kommt es mir beim Autofahren in den Sinn – und ich bekomme Gänsehaut.» Heute glaubt er, dass er ohne den «Misthaufen» kein Olympiagold geholt hätte.