Diese neuen Ziele, aber auch Gedankenanstösse und Bewegungsabläufe rund ums Fliegen haben Christen in einer schwierigen Phase ihres Lebens geholfen – und tun es noch immer. An Olympia in Tokio im Sommer 2021 gewinnt die Schützin sensationell Gold und Bronze. Danach fällt sie wegen Stress, grossem Rummel und gleichzeitiger Perspektivlosigkeit in eine Depression. Schlafstörungen, Motivationsmangel sowie Nacken- und Kopfschmerzen prägen ihren Alltag. So legt sie eine Trainings- und Wettkampfpause ein. Um sich zu erholen. Und herauszufinden, was sie erfüllt. Zudem macht Christen ihre Probleme öffentlich. «Darüber zu reden, war für mich wie eine Erlösung. Es war der erste Schritt zur Besserung.»