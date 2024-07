Olympiasiegerin Nina Christen über ihre «postolympische Depression»

Die vergangenen Monate seien teils fast noch krasser gewesen als der Olympiafinal in Tokio vor drei Jahren, sagt Nina Christen (30). Zusammen mit zwei weiteren Schützinnen kämpft sie um eines von nur zwei Paris-Tickets. «Während Monaten ging es in jedem Wettkampf praktisch um alles.» Doch Christen setzt sich durch. Paris war und ist ihr grosses Ziel. Die Mission Titelverteidigung steht an. Tokio ist längst Vergangenheit. Die zwei Medaillen – Gold im Kleinkaliber-Dreistellungskampf und Bronze im Zehn-Meter-Luftgewehrschiessen – liegen im Safe. «Hauptsache, ich sehe sie nicht.» Das Kapitel ist abgeschlossen.