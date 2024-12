«Optik ist Teil  der Wertung»

Bereits seit Mai bereitet sich die 24-Jährige auf die neue Saison vor. «Wir haben zuerst an der Kondition gearbeitet und dann immer im Wechsel auf dem Airbag und im Schnee trainiert», sagt sie. «Mein Fokus liegt auf den nächsten beiden Jahren mit der Heim-WM in St. Moritz und den Olympischen Spielen.» Ihre neuen Errungenschaften will sie vielleicht schon vorher auspacken, wie sie mit leuchtenden Augen erzählt. «Bei einem grossen Event, den X-Games zum Beispiel.» Am meisten freut sich Mathilde Gremaud einfach darauf, auf den Ski zu stehen. «Ich geniesse das Skifahren. Ich möchte auch neue Snowparks besuchen, in Norwegen etwa oder in Österreich.»