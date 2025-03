Düstere Prognose vom Wetterschmöcker

«Ostern fällt ins Wasser und es wird saukalt»

«April, April, der macht, was der will» ist eine der bekanntesten Bauernregeln. Von sommerlichen Temperaturen bis Schnee an Ostern ist alles möglich. Wie es am Feiertag vom 20. April aussieht, sagt uns der Muotathaler Wetterschmöcker Roman «Jöri» Ulrich.