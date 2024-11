«Papi ist der Blitzableiter unserer Familie»

Inspiration aus dem Krankenbett

Genau das macht er seit Oktober wieder. Nach einer kurzen Kreativpause ist die Agenda mit Auftritten bis ins neue Jahr gefüllt. Während seiner Auszeit war René nicht untätig – im Gegenteil. Gemeinsam mit seiner Tochter hat er an einem neuen Programm gefeilt. Entstanden ist «Zwei Herz und ei Seel». Ein Stück, das die beiden in ihrer Vollkommenheit widerspiegelt, wie sie meinen. «Grundsätzlich würde ich sogar so weit gehen, dass wir eigentlich ein Herz und eine Seele sind, wie es die Redewendung ausdrückt. Aber die Freude an seinem neu aufgewerteten Motor lasse ich ihm. Deshalb zwei Herzen», witzelt Laura. «Ach, was», meint René, ehe er selbst einlenkt: «Wir sind Seelenverwandte, davon bin ich überzeugt. Zudem bin ich der Meinung, dass man sich in der Seele eher trifft als im Herzen. Darum der Name.»