Papst Leo ist in besten Händen

Zwei Stöcke weiter oben – im Kasernentrakt, in dem die Hellebardiers ihre Unterkunft haben – bereitet sich Francesco Caratti auf seinen Dienst vor. Der Tessiner zieht seine aus 120 Teilen bestehende Galauniform an, schnallt sein Kurzschwert an den Gurt. Durchs Fenster schaut Francesco Caratti auf den Touristenstrom hinab, der sich von morgens früh bis abends der Kaserne entlang zum Petersdom wälzt. 40 Millionen Pilgerinnen und Pilger aus der ganzen Welt besuchen jährlich den Vatikan. Heuer, im heiligen Jahr, kommen noch 25 Millionen dazu. Francesco Caratti schmunzelt. «Das gibt viel zu tun.»