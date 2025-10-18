Zwischen Labor und Bauernhof

Hinter ihr steht ein ganzes Team aus Fachleuten: Der persönliche Trainer Michi Pleus koordiniert die Leistungsdiagnostik, Nationalcoach Scott Bugden ist für die Trainingspläne auf der Bahn verantwortlich, beim Krafttraining profitiert sie von Unterstützung aus Magglingen. Dazu kommen Physio, Ärztin, Sportpsychologin und ihr Orthopäde und Nationaltrainer Dany Hirs – eine stille Armada im Hintergrund. «Man sieht mich allein auf dem Rad, aber es ist Teamarbeit», sagt Rigling. Privat lebt sie bodenständig und naturnah mit Eltern und Schwester auf einem alten Bauernhof in Hedingen ZH. «Wir unterstützen uns gegenseitig. Mein Vater und meine Schwester haben beide gerudert, sie kennen den Leistungssport. Sie wissen, weshalb ich auch bei Regen trainiere oder kein Wochenende freihabe. Trotz Handicap fährt Rigling in einem Tempo, das selbst viele Regelsportlerinnen staunen lässt. Trainer Bugden sitzt auf dem Moped, ruft Anweisungen und gibt Gas. Nach dem Windschattenfahren folgen intensive Sprinteinheiten. Bahnfahren sei eine gute Ergänzung zur Strasse – physisch wie technisch. Und das Windschattenfahren sei ideal, um das Renntempo zu simulieren und das Stehvermögen zu trainieren: «Man lernt, die Linie zu halten und Druck zu machen, ohne zu verkrampfen», sagt Rigling.