Pasquale Aleardi ist zurück in seiner Heimat

«Das ist schon fast ein heiliges Plätzchen für mich», sagt Pasquale Aleardi zur «Glückspost», als er auf der Zürcher Rathausbrücke steht und Richtung Central und dann Richtung See blickt. Aufgewachsen ist der 52-Jährige mit griechischen und italienischen Wurzeln in Zürich, doch für 27 Jahre war Berlin seine Heimat. Als Schauspieler wirkte er in vielen deutschen Filmproduktionen mit, als Commissaire Dupin ermittelt er seit 2014 in der gleichnamigen Krimi-Serie des ARD in einer bretonischen Provinz in Frankreich.