Nachdem es dem Vater Anfang 2022 wieder bessergegangen war, kam der Tod im Frühling unerwartet. «Mein Vater ist nach dem Morgenkaffee zu Hause auf dem Sofa friedlich eingeschlafen», erinnert sich Scott. Ein Moment, der den Sänger tief erschütterte. «Mein Papa war mein bester Freund, wir haben uns auch ohne Worte verstanden», so der Musiker. «Ich dachte immer, wenn jemand krank ist, kann man sich auf den Tod vorbereiten, aber das kann man nicht.» Der Verlust machte ihn in den ersten drei Monaten nach dem Tod sprachlos, doch die Musik half ihm schliesslich, seine Gefühle zu ordnen, erklärt der 38-Jährige: «Andere gehen zum Psychologen. Ich packe alles in einen Song. Musik ist meine Therapie», sagt Scott und fügt mit einem Lächeln an: «Es finden sich auch fröhliche Songs auf meinem neuen Album. Die gehören zum Leben schliesslich auch dazu.»