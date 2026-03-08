Patrick Danuser stellt die Landwirtschaft ins Rampenlicht

Seine Clips sind authentisch. «Es gibt keine Kulisse», so Danuser, «ich filme, wie es ist.» Trotzdem bedeutet ein 90-Sekunden-Video rund 90 Minuten Arbeit. Kontroverse Themen greift er ebenfalls auf. Wenn behauptet wird, Tiere würden wie Nummern behandelt, widerspricht er: «Das Tierwohl steht an erster Stelle.» Und gesteht zugleich: «Tiere zu töten, gehört dazu. Es ist nicht schön, und ich fühle mich Tage vorher unwohl.» Er ist überzeugt, dass Schweizer Bauern ihr Bestes für nachhaltige, gesunde Lebensmittel geben – und nutzt seine Social-Media-Plattform, um genau das zu zeigen.



Diese Arbeit bezeichnet der Schweizer Bauernverband als «extrem wertvoll». Mediensprecherin Sandra Helfenstein bestätigt: «Aufklärung schlägt Brücken zu Menschen, die keinen Bezug zur Landwirtschaft haben. So wird sichtbar, dass etwa Tierwohl und Biodiversität grosse Priorität haben.