Patrick Fischer musste knapp 39'000 Franken Strafe bezahlen

Nun sagt er in seiner Erklärung, dass es für ihn wichtig sei, im Hinblick auf die anstehende Heim-WM die Öffentlichkeit darüber aufzuklären. «Bis auf diesen Vorfall habe ich mich immer ans geltende Recht gehalten und bin mir meiner Vorbildrolle bewusst. Ich habe aus diesem Fehler gelernt und werde die entsprechenden Lehren für mein zukünftiges Verhalten ziehen», betont der 50-Jährige. Er freue sich nun darauf, mit dem Team und den Fans im Mai «ein sportliches Eishockeyfest» zu erleben.