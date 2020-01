Der Nestlé-Erbe heiratet

Patrick Liotard-Vogt ist verlobt

Er startete das Jahr mit einem Paukenschlag: In der Silvesternacht hat Patrick Liotard-Vogt seiner Freundin Sandra Bauknecht einen Heirats-Antrag gemacht. Um Punkt Mitternacht ging er vor ihr auf die Knie. Nun will der Nestlé-Erbe seinen Lebensmittelpunkt wieder in die Schweiz verlegen.