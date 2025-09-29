Patrick und Mädy Fischers griechische Traumhochzeit

Doch auch die Gastgeber der Taverne hätten noch einige Details organisieren sollen – «das haben sie vergessen. Wir kamen etwas auf die Welt, aber nahmen es locker.» So gingen etwa die Rosenblätter unter, welche die Gäste dem Brautpaar nach der Zeremonie hätten zuwerfen sollen. «Das war so wichtig für mich», sagt Madeleine Fischer. Beide lachen, als sie sich erinnern: «Wir standen dann da wie bestellt und nicht abgeholt.» Patrick ergänzt: «Ich schaute die Leute an, sie wussten nicht, was sie tun sollten. Es war dann trotzdem megaschön, es haben einfach alle gejubelt.»