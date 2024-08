Die letzten gemeinsamen Monate des Paares, so machte Patrizia Laeri öffentlich, waren geprägt vom Krebs. Nach der Diagnose gaben Mediziner dem Unternehmer nur noch vier Monate zu leben. «Erkämpft hast du dir 13», schrieb Laeri auf Instagram. Vor seinem Tod habe ihr Partner «seine Sprache verloren». Seither haben sich die Eheleute «wortlos verstanden» und dem «Sound of Silence» (ein Lied des Duos Simon and Garfunkel) zugehört. «Und selbst in diesem stillen Jahr hat er mir so viel Kraft geschenkt, mit seinem unerschütterlichen Glauben an mich, an uns, an unser Team, an unsere Vision, die so viel grösser geworden ist, als ich es mir anfangs scheu erhofft hatte», so Patrizia Laeri weiter.