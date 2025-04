Patti Basler macht Sven Epiney Konkurrenz

Will Patti Basler (48) der neue Sven Epiney (53) werden? Die Aargauer Satirikerin wird in diesem Jahr für SRF den Eurovision Song Contest aus Basel kommentieren. «Die Frage sollte lauten: Will Sven Epiney die neue Patti Basler werden?», meint sie mit einem Lachen gegenüber SI online. Epineys Position macht Basler allerdings nur bedingt Konkurrenz. Er ist weiterhin am TV zu hören, Basler kommentiert für SRF im Onlinestream.