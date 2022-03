«Menschen sind schöner mit Maske»

Homeoffice, Booster, Videocall – warum sind so viele Coronabegriffe englisch?

Kuhn: Also Hamsterkauf ist nicht englisch. Nein, ich glaube, das ist wegen der Anglophilie.

Basler: Ja, ist doch normal.

Kuhn: Wär komischer, wenns Russisch wär.

Basler: Wer weiss, vielleicht bekommt die neue Variante einen russischen Namen.

Kuhn: Was lustig ist: Putsch ist ja Schweizerdeutsch. Das einzige schweizerdeutsche Wort, das international gebraucht wird.

Basler: Nicht das einzige: Es gibt ja auch noch Müsli! Und das Homeoffice können wir ja nicht einfach «Heimarbeit» nennen, das ist schon besetzt. Aus dem 17. Jahrhundert. Das wäre ein bisschen missverständlich.

Kuhn: Was auch lustig ist: Public Viewing. Dieser Ausdruck wird ja wirklich nur in der Schweiz im Zusammenhang mit Fussball gebraucht. Im englischsprachigen Raum heisst das eigentlich, dass eine verstorbene Person aufgebahrt wird.

Basler: Passt ja doch auch zum Schweizer Fussball.

Kuhn: Stimmt!

Basler: Wobei: Seit – wahrscheinlich des Klimawandels wegen – der Sommer hält und hält und hält, kann man sogar wieder Schweizer Fussball schauen. Ausser er findet in Katar statt. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.