Patty Boser wird zur Märlitante

Schon als Kind spielte sie Theater

Mit dem Schauspiel ist Boser vertraut. Als Kind spielte sie im Kindertheater von Rosmarie Metzenthin (1927–2014) in Zürich mit. «Im Alter von fünf Jahren habe ich dort gestartet und spielte als erstes ein Schneeflöckchen. Meine letzte Rolle war die Hauptrolle der Schneekönigin», so Boser. «Zu Beginn konnte ich noch nicht gut lesen, also musste meine Mama mir immer die Texte vorsprechen und ich habe sie so auswendig gelernt.» Die Zeit habe sie bis heute geprägt.