«Es war definitiv nicht Liebe auf den ersten Blick»

Das Paar lebte bereits im Kongo, in Argentinien, Myanmar oder New York, bevor Paul Seger vor fünf Jahren in die deutsche Hauptstadt berufen wurde. Doch wo ist ihre Heimat wirklich? «Ich glaube, dazu zählen mehrere Orte auf der Welt», sagt Colette Seger. Ihr hat es vor allem in New York gut gefallen, ihm in Myanmar. «Aber unsere Wurzeln sind in Basel. Und Wurzeln sind wichtig.»