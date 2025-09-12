Wären Sie lieber sympathischer oder intelligenter?

Ich denke, dass ich eine Mischung habe, mit der ich leben kann (lacht). Wenn ich auf der Bühne nicht sympathisch wäre, hätte ich keine Chance. Ich könnte die besten Gags erzählen, die Leute fänden es nicht lustig. Und dass ich nicht ganz dumm bin, sieht man vielleicht an den Kolumnen, die ich in der «Aargauer Zeitung» schreibe.