Peach Weber über seinen vermeintlichen Aprilscherz

«Ich bewundere ihn»

«Es sind am Ende aber tatsächlich um die 150 Leute gekommen», erzählt Peach Weber. Als die Raiffeisenbank zum ersten Mal mit der Idee an den Aargauer herantrat, wollten sie zunächst, dass er Texte von DJ Antoine (49) vorliest. Doch das gefiel Peach Weber gar nicht. «Der ist mir überhaupt nicht sympathisch. Das ist so ein arroganter Schnösel», sagt Weber. Trotz allem fragte die Bank bei dem Basler DJ an – doch der verlangte Geld. Also schlug Weber vor, mal bei DJ Bobo (57) nachzufragen.