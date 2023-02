«Ohne meine Bandkollegen wäre mein Leben ganz anders»

Noah Veraguth, was wären Sie als Kind gerne geworden?

Ich wollte schon immer Musiker werden, weil Musik meine Lieblingsbeschäftigung ist. Wenn das nicht geklappt hätte, wäre ich gerne Pilot geworden.



Was denken andere über Sie, was vielleicht gar nicht stimmt?

Dass ich eine sehr ernste Person bin. Das ist überhaupt nicht so. Ich bin eine humorvolle Person und versuche, Sachen nicht so ernst zu nehmen.



Was ist Ihr Lieblingsspiel?

«Flight Simulator 2020». Den Flugsimulator auf dem Computer entdeckte ich während der Pandemie. Aviatik begeisterte mich ja schon immer. Dieser Simulator hat das definitiv wieder entfacht.



Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert?

Als ich meine Bandkollegen kennenlernte. Mein Leben wäre wohl ganz anders verlaufen, wenn ich Simon und Gabriel nicht in meiner Nachbarschaft gehabt hätte. Nicht nur musikalisch, auch generell. Es war ein grosser Moment, zwei Menschen zu finden, die dieselbe Leidenschaft haben wie ich.



Wofür geben Sie am meisten Geld aus?

Im Alltag bin ich relativ sparsam. Bei allem anderen dafür nicht. Am meisten Geld gebe ich vermutlich für Reisen, Equipment und Erlebnisse aus.