Pegasus lassen sich auf Trauminsel zu Songs inspirieren

Kristallklares Wasser, Palmen gesäumte Strände, bloss ein paar Wolken die sich ab und an vor die Sonne schieben. So sieht sie aus, die Trauminsel Pulau Pef in Westpapua, auf der die Band Pegasus gerade verweilte. Leadsänger Noah Veraguth blinzelt in den Himmel und kommt ins Schwärmen: «Am Morgen schreiben wir Songs, am Nachmittag erkunden wir die wunderschöne Umgebung und unberührte Natur – zu schön, um in Worte zu fassen», erzählt der 34-Jährige in einem Video auf Instagram.