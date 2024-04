Am 26. April, zwei Tage nach ihrem Tod, erreicht Blick die traurige Nachricht von der Künstleragentur Medienhafen in Berlin. Die weltweit bekannte Alphornistin Eliana Burki (†39) ist bereits zwei Tage zuvor ihrem Krebsleiden erlegen, sie litt unter einem Hirntumor. In der offiziellen Mitteilung hiess es: «Sie war der Inbegriff von Freundlichkeit und Herzlichkeit, ein äusserst positiver Mensch, der ständig Freude und Güte ausstrahlte, was eine Quelle der Motivation für alle war.» Blick-People-Expertin Flavia Schlittler, die Burki bestens kannte, erinnerte sich nach ihrem Tod an einen «bodenständigen Freigeist», deren Kinder «ihr ganzer Stolz» gewesen seien. An ihrem Todestag gedenkt ihr auch ihre Familie in einem emotionalen Post.