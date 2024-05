Garou fehlt den Lienhards in jedem Moment

Gestorben ist das geliebte Familienmitglied bereits am 20. Oktober. Bis jetzt konnten die Lienhards nicht öffentlich darüber sprechen. Getrauert und geweint haben sie gemeinsam. «Dabei war uns wichtig, die Dankbarkeit für all die schönen Erinnerungen in den Fokus zu stellen und nicht den Verlust. Das macht es erträglicher.» Christine Lienhard, Präsidentin der Stiftung Lebensfreude, habe dies auch im Alltag gespürt. «Ich sass fast nur noch am Computer. Das Herausgehen und Runterkommen hat mir gefehlt, wie all die lustigen Momente, die wir mit ihm erleben durften.»