Pepe Lienhards emotionale Hommage an Udo Jürgens

So gönnt Pepe sich mit ihr am Vorabend der Weltpremiere einen Abendbummel durchs nächtliche Berlin. Beim Verveine-Tee im trendigen Café Einstein am Kurfürstendamm erzählt Pepe, warum diese Stadt für ihn eine besondere Bedeutung hat: «Die Idee, ein Alphorn in mein Sextett einzubauen, entstand Anfang der 1970er-Jahre an der Funkausstellung in Berlin. Vor uns spielte ein Alphornist mit etwas beschränktem Talent. Da fragte Mostafa, unser damaliger Trompeter und Posaunist, ob er es mal probieren dürfe. Er blies das Alphorn so gut und speziell, dass alle überzeugt waren: Das Alphorn bauen wir ab sofort in unsere Show ein! Ein paar Jahre später entstand dann der Song ‹Swiss Lady›.»