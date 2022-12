«Heimat bedeutet, unterwegs zu sein»

Was war denn mit Herrn Mausfeld?

Ich habe viele Jahre später im Hotel Belle Epoque in Bern gewohnt, unten in der Altstadt, am Nydeggstalden. Herr Mausfeld war jetzt Chef dieses Hotels und hat Jazzabende veranstaltet. Er war immer super glücklich, wenn Herr Eicher herunterkam. Weisst du, ich war mal ein Rockstar. Einmal war etwas an einer Anlage kaputt. Er fragte, ob ich helfen könne. Das Problem war schnell gelöst. Er kommentierte, es sei so toll, dass ich Musiker sei. Ich entgegnete: Ich sollte eigentlich Kellner werden, wissen Sie noch, im Hotel Sauvage in Meiringen? Er schaute mich lange an: Du bist dieser arrogante, gut aussehende Jüngling, der einfach abgehauen ist! Deine Eltern haben damals angerufen, und wir mussten beichten: «Er ist weg, wir wissen nicht wohin.» Nachdem er mir das erzählt hatte, haben wir gelacht und uns in die Arme genommen. Mich hat diese Geschichte wahnsinnig amüsiert.



Auf seinem Menü gebe es nicht viele christliche Ideen, sagt Stephan Eicher. «Aber das Prinzip des Verzeihens, das gefällt mir.» Seinen beiden Söhnen hat er zwei Dinge mit auf den Weg gegeben: «Sei pünktlich, das ist ganz einfach, du schaust einfach auf die Uhr. Sag freundlich Bonjour. Wenn du pünktlich bist und freundlich, bist du schon im Gespräch. Und das Zweite: Verzeihe! Wir haben keine Zeit, um nachtragend zu sein. Ich jedenfalls habe keine Zeit dafür.»



Stephan, wohin denkst du dich, wenn du dich wohlfühlen willst?

An den Hasliberg, an einen präzisen Ort, eine abfallende Wiese, wo ich mich gern hingelegt habe, ein bisschen eingeschlafen bin, den Duft des Heus in der Nase hatte, wo ein Bussard mich anschaute.



Auf dem Weg zurück ins Dorf machen wir halt auf dem Friedhof. Stephan Eicher, der später noch ins Welschland fährt, wo er im Moment lebt, hat in unserem Gespräch erfahren, dass hier meine verstorbene Grossmutter Jda liegt. «Ds Brösmeli» hat in meinem Leben eine tragende Rolle gespielt. Er selbst hat vor einem Jahr beide seine Eltern innert kürzester Zeit verloren. «Bei meinem Vater war es brutal. Es war der Höhepunkt von Corona, ich musste im Astronautenanzug zu ihm, er hatte sowieso schon Angst. Bei meiner Mutter hingegen war es richtig schön. Sie wollte noch ihre Fingernägel streichen, ein schönes Kleid anziehen, sie hatte Demenz. Wenn man lange nicht bei ihr war, ist sie in ihrer Welt entschwunden. Sie brauchte immer so eine Dreiviertelstunde, bis sie wieder da war. Wir haben zusammen Fotos angeschaut, Musik gehört, Schoggicreme gegessen oder Vermicelles, das hat immer geholfen. Ich konnte am Schluss lange nah bei ihr sein.»

In der Ferne klingen Kuhglocken. Ein Töffli rattert auf der Strasse vorbei ins Tal. Bevor Stephan sich auf den Heimweg macht, wollen wir noch kurz ins Vreneli-Museum, wo er sich ins Gästebuch eintragen wird. Doch erst zieht er nochmals sein Zeichnungsbüchlein hervor. Sein erstes hat er mit 17 Jahren im TGV begonnen. «Der Zug fährt so schnell, du siehst eine Kuh, dann wird aus ihre eine Fabrik, dann ein Wasserfall. Faszinierend.» Wie sagt Stephan Eicher: «Heimat kann auch bedeuten, unterwegs zu sein. Dein Quartier ist immer irgendwie dabei.»