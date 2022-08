Ein Freigeist verlässt die Bühne

2012 geht das Duo Fischbach getrennte Wege – beruflich und privat. «Nach jahrelangem Reisen und Touren, immer zu zweit, waren wir ausgebrannt», so damals der Schauspieler in der SI. «Wir brauchten Abstand. Vom Duo Fischbach – und voneinander.» 2014 wollen sie wiedervereint mit «Endspurt» durchstarten. Doch es kommt anders: 2017 erkrankt der Komiker an Hautkrebs. Giacobbo weiss nicht, wie es genau in seinem Freund aussah: «Aber Pesche hat nie über seine Gesundheit gejammert.» Er habe stets in sich geruht und die Krankheit akzeptiert. Oder wie es Freiburghaus selbst formulierte: «Jetzt bist du halt nicht nur alt, sondern auch krank.» Nun trauert nicht nur die Schweizer Comedy-Gemeinde.