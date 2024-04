«Peterli» hätten sie ihn in seiner Kindheit gesagt und auf der Gitarre seines Vaters erlernte er damals mit sieben Jahren das Instrument – und zeigte Talent, denn nur zwei Jahre später ging er schon aufs Konservatorium. Seine erste Band startete er in der Zeit der Beatles, mit den Blue Cats 1964 fing alles an, doch der richtig grosse Erfolg kam mit der Gruppe Peter, Sue und Marc, –die drei fuhren viermal für die Schweiz zum Eurovision Song Contest.