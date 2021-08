Petra Gössi bricht zu neuen Ufern auf

Einfach mal was Neues ausprobieren, das liebt Petra Gössi, 45. «Diese Spontanität ist in den letzten Jahren als FDP- Präsidentin zu kurz gekommen.» Deshalb freut sich die Schwyzerin aus Küssnacht umso mehr darauf, ihre Heimat am Vierwaldstättersee erstmals per Kanu zu erkunden. Nach einer kurzen Instruktion paddelt sie von Brunnen los Richtung Treib-Seelisberg. «Grandios, so nah am Wasser zu sein», ruft die begeisterte Taucherin.