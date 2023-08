So oft wie möglich geht Gössi wandern. Am liebsten auf die Rigi, ihren Hausberg, an dessen Fusse sie in Küssnacht in einer Wohnung unter dem Dach wohnt. «An die Hitze im Sommer hab ich mich gewöhnt.» Ihr Partner, der Psychiater Joe Hättenschwiler, arbeitet und lebt in Zürich. Gössi ist dort als selbstständige Strategieberaterin tätig.