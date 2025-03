Inspiriert von ihrer Freundin

Das Thema habe schon viele Jahre in ihr «geköchelt», sagt Volpe. Sie lebte in ihrer zweiten Wahlheimat Berlin lange Zeit mit einer Freundin zusammen, die als Pflegefachfrau arbeitete. «Oft erzählte sie mir, wenn sie von ihrer Schicht im Spital nach Hause kam, wahnsinnige Geschichten von Menschen, die litten, krank waren oder in einer Krise steckten. Mir kam dann das, was ich daheim gemacht hatte, immer so unendlich banal vor.» Während sie Drehbücher geschrieben habe, sei ihre Freundin tagtäglich mit menschlichen Dramen konfrontiert gewesen. Hinzu kam, dass sie im Lauf der Zeit auch mitbekam, wie sich deren Arbeitsbedingungen zunehmend verschlechterten «und sie immer weniger Zeit für ihre Patientinnen und Patienten hatte».