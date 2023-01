«Fragen Sie Ihren Apotheker!»

Was kommt zu kurz?

Zeit, in der Patientinnen und Patienten sagen können, wie es ihnen wirklich geht, und sich wohl- und ernst genommen fühlen. In solchen Gesprächen erfahren wir enorm viel, was für die weitere Behandlung wichtig ist. Zwar warten die Patienten immer auf den Arzt. Aber dieser ist nach zehn Minuten wieder weg – die restlichen 23 Stunden und 50 Minuten ist vor allem die Pflege da. Was nicht sein darf, ist, dass Patienten Sätze sagen wie: «Ich klingle besser nicht, weil ich Sie nicht stören will.» Das ist lieb gemeint, aber wer im Krankenbett liegt und etwas braucht, der muss klingeln.