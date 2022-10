In einem ersten Schritt darf das BWL selbst bei Engpässen einen Griff in die Pflichtlager erlauben, im Umfang von bis zu 20 Prozent. Im Fachjargon heisst es dann jeweils: Die Pflichtlagerhalter unterschreiten die Bedarfsdeckung. Als Nächstes ist der Delegierte der wirtschaftlichen Landesversorgung zuständig. Der arbeitet – erstaunlich, aber wahr – in einem Teilzeitpensum von 40 Prozent. «Das wird sich in den kommenden Monaten ändern», sagt BWL-Sprecher Thomas Grünwald. Die Anforderungen an den Delegierten sind schlicht zu gross geworden.