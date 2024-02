Die Werte geben die Anzahl der lebenswichtigen roten Blutkörperchen in Fankhausers Blut an. Seine eigenen Stammzellen waren wegen der Krankheit namens Myelofibrose nicht in der Lage, diese herzustellen – was auf die Dauer einem Todesurteil gleichkommt. Vergangenen Juli wurde deshalb sein krankes Erbgut durch das eines Stammzellspenders ersetzt. Dass die Blutwerte in Philipps Körper steigen, bedeutet, dass die Transplantation erfolgreich war und der Körper des Musikers wieder selbst rote Blutkörperchen herstellen kann. «Dank Jack!», sagt Fankhauser mit einem feinen Lächeln.