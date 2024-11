Philippe Lazzarini: «Ich bin ein naiver Optimist»

Keine Lösung in Sicht

Die UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) wurde als Reaktion auf die Flucht und Vertreibung von Palästinensern infolge des arabisch-israelischen Kriegs bei Gründung des Staates Israel 1948 ins Leben gerufen. Die Uno selber hatte Israel in einer Resolution einen eigenen jüdischen Staat zugestanden und einen Teilungsplan mit Palästina vorgelegt. Die Araber lehnten den Plan ab. Die UNRWA wurde als temporäre Hilfsmassnahme geschaffen, bis eine Zweistaatenlösung vorliegt. Ihr Mandat wurde über die Jahrzehnte immer wieder verlängert. In den 90er-Jahren schien eine Lösung in Sicht, als Israel und Ägypten in den Verträgen von Camp David Frieden schlossen. Die Hoffnungen zerschlugen sich, der Nahostkonflikt schwelt und wütet weiter.